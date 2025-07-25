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25 июля, 15:09

Учёные провели «диагностику» Уральских гор в Пермском крае

Учёные впервые провели сейсмологический мониторинг в заповеднике Вишерский

Научная экспедиция. Обложка © VK / Заповедник «Вишерский»

Научная экспедиция. Обложка © VK / Заповедник «Вишерский»

На территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае завершилась первая в истории сейсмологическая экспедиция, направленная на изучение Лыпьинской аномальной структуры. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Специалисты Уральского отделения РАН в течение пяти суток проводили непрерывный мониторинг с помощью сети широкополосных велосиметров, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга. Основной целью исследования стала регистрация местных сейсмических событий в пределах малоизученной Лыпьинской аномалии. Учёные использовали оборудование с частотой оцифровки 250 Гц, что обеспечивает высокую точность измерений.

«Низкий уровень шума, то есть, полное отсутствие антропогенных шумовых эффектов, позволяет зарегистрировать даже самые слабые землетрясения, относящиеся к территории Уральского хребта», — заявили в пресс-службе заповедника.

Сейсмологический мониторинг на территории заповедника. Фото © VK / Заповедник «Вишерский»

Сейсмологический мониторинг на территории заповедника. Фото © VK / Заповедник «Вишерский»

Предварительные результаты экспедиции будут обработаны и представлены научному сообществу в конце августа. Исследование позволит лучше понять геодинамические процессы, происходящие в Уральских горах, а также оценить их сейсмическую активность.

К слову, заповедник «Вишерский» является одним из самых труднодоступных и малоизученных природных объектов Северного Урала. Его площадь составляет более 240 тысяч га, а перепад высот достигает 1,5 км.

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Ранее сообщалось, что российские учёные увековечили соотечественников в названиях гималайских членистоногих. Во время научной экспедиции в Гималаях исследователи обнаружили и описали новые виды коллембол (ногохвосток). Один из видов получил имя в честь русского генерала, чьи заслуги перед отечеством были отмечены научным сообществом.

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Алиса Хуссаин
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