Большая нагрузка: Россиянам раскрыли, почему после 50 лет начинают болеть ноги

Дискомфорт и болевые ощущения в ногах – распространённое явление, особенно среди людей старше пятидесяти лет. Врач-терапевт Людмила Лапа назвала причины возникновения этой проблемы. По её словам, в большинстве случаев болезненные ощущения в ногах после пятидесяти связаны с избыточным весом и ожирением.

«Лишний вес является главной причиной развития болей в ногах после 50 лет. Большая нагрузка вызывает болевой синдром в суставах и сложность в передвижении», — подчеркнула медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, зрелые люди нередко сталкиваются с отёками нижних конечностей, которые могут вызывать чувство тяжести и дискомфорт в ногах, пояснила терапевт. Врач отметила, что после пятидесяти лет также может начаться развитие ревматоидного артрита. Также причиной болей в ногах могут быть и нарушения в работе лимфатической системы.

Врач сообщила, что у людей старше пятидесяти лет может развиться тромбофлебит, заболевание, поражающее сосуды, суставы и мышцы ног, а также нарушающее лимфодренаж из-за воспаления лимфатической системы. Лапа заверила, что при систематических болях в ногах необходимо обратиться к терапевту, который поможет установить причину, поскольку самостоятельная диагностика затруднительна.

Эксперт считает, что для поддержания здоровья ног на долгие годы и предотвращения заболеваний необходимо заниматься ходьбой.