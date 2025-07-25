Большая нагрузка: Россиянам раскрыли, почему после 50 лет начинают болеть ноги
Врач Лапа: Ноги после 50 лет начинают болеть из-за избыточного веса и ожирения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov
Дискомфорт и болевые ощущения в ногах – распространённое явление, особенно среди людей старше пятидесяти лет. Врач-терапевт Людмила Лапа назвала причины возникновения этой проблемы. По её словам, в большинстве случаев болезненные ощущения в ногах после пятидесяти связаны с избыточным весом и ожирением.
«Лишний вес является главной причиной развития болей в ногах после 50 лет. Большая нагрузка вызывает болевой синдром в суставах и сложность в передвижении», — подчеркнула медик в беседе с «Вечерней Москвой».
Кроме того, зрелые люди нередко сталкиваются с отёками нижних конечностей, которые могут вызывать чувство тяжести и дискомфорт в ногах, пояснила терапевт. Врач отметила, что после пятидесяти лет также может начаться развитие ревматоидного артрита. Также причиной болей в ногах могут быть и нарушения в работе лимфатической системы.
Врач сообщила, что у людей старше пятидесяти лет может развиться тромбофлебит, заболевание, поражающее сосуды, суставы и мышцы ног, а также нарушающее лимфодренаж из-за воспаления лимфатической системы. Лапа заверила, что при систематических болях в ногах необходимо обратиться к терапевту, который поможет установить причину, поскольку самостоятельная диагностика затруднительна.
Эксперт считает, что для поддержания здоровья ног на долгие годы и предотвращения заболеваний необходимо заниматься ходьбой.
А ранее россиянам объяснили, какая летняя обувь идёт с плоскостопием и невромой «в подарок». По словам специалиста, неврома стопы — это доброкачественное разрастание нервной ткани из-за сдавливания костями. Патология вызывает боль, жжение и онемение в пальцах.