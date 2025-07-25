Власти Кубани опровергли фейк о графике отключения сотовой связи

Власти Краснодарского края опровергли распространившиеся в Сети слухи о планах по введению в регионе графика отключения сотовой связи. В оперштабе Кубани назвали эту информацию фейком.

«В соцсетях и телеграм-каналах распространяется информация, якобы в Краснодарском крае с 1 августа введут график отключения сотовой связи. Это – фейк!» — говорится в посте.

Руководство региона уверяет, что жители Краснодарского края могут быть спокойны — работа мобильной связи и интернет-соединения останется стабильной. По данным департамента информатизации и связи региона, операторы не намерены вводить расписание отключений. В случае любых изменений, информация будет незамедлительно доведена до сведения общественности.

При этом скорость мобильного интернета снижается только в одном случае: при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Следует особо отметить, что голосовые вызовы при этом остаются полностью функциональными, а ограничения касаются исключительно передачи данных.

Подобные шаги предпринимаются с начала лета в связи с участившимися налётами беспилотных аппаратов на российскую территорию. После снятия угрозы БПЛА, провайдеры восстанавливают полноценный доступ к сети.