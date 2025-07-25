«Уже в 2027 году»: Премьер Польши назвал главный страх НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал главный страх НАТО. По его словам, в альянсе обеспокоены тем, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО и Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал Туск в разговоре с журналистами.

При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.