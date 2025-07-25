Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 18:44

«Уже в 2027 году»: Премьер Польши назвал главный страх НАТО

Туск: НАТО опасается, что Россия будет готова к войне с Европой к 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал главный страх НАТО. По его словам, в альянсе обеспокоены тем, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО и Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал Туск в разговоре с журналистами.

При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.

Орбан заявил об опасении в НАТО третьей мировой войны
Орбан заявил об опасении в НАТО третьей мировой войны

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне с Россией. Он также продемонстрировал готовность к принятию на себя руководящих функций в контексте противостояния между ЕС и Москвой.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • НАТО
  • Дональд Туск
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar