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25 июля, 18:40

Глава города-спутника Запорожской АЭС заявил об участившихся украинских атаках

Пухов: ВСУ увеличили количество атак на Энергодар с применением ударных дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Количество атак беспилотников ВСУ на Энергодар — город, находящийся рядом с Запорожской атомной электростанцией — увеличилось, заявил глава администрации города Максим Пухов. Он уточнил, что атаки дронов происходят постоянно, однако за последнее время они стали происходить чаще.

«Если говорить об атаках БПЛА, то они [происходят] постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая», — сказал журналистам Пухов.

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле Запорожской АЭС
Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле Запорожской АЭС

Напомним, что сегодня, 25 июля, ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара. Местных жителей призвали срочно укрыться и не покидать свои дома.

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Полина Никифорова
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