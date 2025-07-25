Глава города-спутника Запорожской АЭС заявил об участившихся украинских атаках
Пухов: ВСУ увеличили количество атак на Энергодар с применением ударных дронов
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Количество атак беспилотников ВСУ на Энергодар — город, находящийся рядом с Запорожской атомной электростанцией — увеличилось, заявил глава администрации города Максим Пухов. Он уточнил, что атаки дронов происходят постоянно, однако за последнее время они стали происходить чаще.
«Если говорить об атаках БПЛА, то они [происходят] постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре. Последнюю неделю наносятся удары по вышкам и антеннам сотовой связи... Если в целом говорить о ситуации то, безусловно, она напряжённая», — сказал журналистам Пухов.
Напомним, что сегодня, 25 июля, ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара. Местных жителей призвали срочно укрыться и не покидать свои дома.