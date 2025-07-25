Бегун Крылов побил державшийся 39 лет рекорд России на стометровке

Предыдущий результат (10,10 секунды) был установлен Николаем Юшмановым (7 июня 1986 г.) и Андреем Епишиным (8 августа 2006 г.).

Ранее сообщалось, что рекорд России в беге на 400 метров, установленный олимпийским чемпионом Виктором Маркиным на Играх 1980 года, держался более четырёх десятилетий. Легендарный результат — 44,60 секунды — считался «вечным» и оставался недосягаемым для нескольких поколений спортсменов. Однако на матчевой встрече Союзного государства в белорусском Бресте 18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов преодолел эту планку, пробежав дистанцию за 44,56 секунды.