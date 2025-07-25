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25 июля, 19:21

Украина в рамках обмена выдала России студента, уехавшего воевать за ВСУ

Regnum: Киев в рамках обмена выдал России студента, уехавшего воевать за ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Украина в рамках обмена военнопленными 23 мая выдала России 21-летнего студента из Чебоксар, который ранее пересёк границу, чтобы воевать в рядах ВСУ. Сейчас Алексей Герасимов* находится в СИЗО. А его отец тем временем угрожает уничтожить с помощью чёрной магии всех, кто осуждает его сына.

Герасимов* учился в ЧГУ им. Ульянова на факультете журналистики. После начала СВО он решил отправиться на Украину, чтобы вступить в одно из подразделений ВФУ. Однако воевать парень отказался, пока с ним не заключат контракт. Тогда студента перевели в миграционный лагерь, где он провёл девять месяцев. Позже суд постановил депортировать его.

Имя Герасимова* появился в списке лиц, которые Киев передал в рамках обмена военнопленными. Как пишет ИА «Регнум», сейчас парень находится в СИЗО, а его отец грозится проклятиями.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — говорит мужчина.

Знакомые парня описывают его как необщительного и замкнутого человека, увлекающегося идеями «независимой Чувашии». Герасимов* стал первым гражданином РФ, добровольно вступившим в ВСУ, которого Украина выдала в РФ.

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* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Никита Никонов
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