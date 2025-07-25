Власти Москвы закрыли доступ к купанию в большинстве зон отдыха

Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало актуальный перечень зон, где разрешено купание. Из девяти официальных площадок с пляжной инфраструктурой пригодными остались лишь четыре.

Согласно данным ведомства, открыть доступ для купающихся удалось на участках «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», а также в районе Тропарёво и у Пионерского пруда. Остальные территории временно переведены в режим отдыха у воды без возможности захода в неё.

Причиной ограничений стало ухудшение санитарных показателей. В частности, превышения по микробиологическим параметрам зафиксированы в акваториях Чёрного и Белого озёр, Мещерского и Школьного водоёмов, а также в Путяевском пруду №1.

Кроме того, статус зон без допуска к воде по-прежнему сохраняется за пляжами «Левобережье», «Динамо», Головинскими прудами и Большим садовым прудом. Ещё один крупный объект — городской пруд в районе реконструкции — в текущем сезоне недоступен полностью.

«С начала летнего сезона 2025 в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 24.07.2025 отобрано 678 проб воды водоемов для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», — говорится в сообщении.

Также было выполнено 4945 исследований воды на санитарно-химические и санитарно-микробиологические показатели.