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Регион
25 июля, 20:06

Власти Москвы закрыли доступ к купанию в большинстве зон отдыха

Роспотребнадзор допустил купание только в четырёх зонах отдыха в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало актуальный перечень зон, где разрешено купание. Из девяти официальных площадок с пляжной инфраструктурой пригодными остались лишь четыре.

Согласно данным ведомства, открыть доступ для купающихся удалось на участках «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», а также в районе Тропарёво и у Пионерского пруда. Остальные территории временно переведены в режим отдыха у воды без возможности захода в неё.

Причиной ограничений стало ухудшение санитарных показателей. В частности, превышения по микробиологическим параметрам зафиксированы в акваториях Чёрного и Белого озёр, Мещерского и Школьного водоёмов, а также в Путяевском пруду №1.

Кроме того, статус зон без допуска к воде по-прежнему сохраняется за пляжами «Левобережье», «Динамо», Головинскими прудами и Большим садовым прудом. Ещё один крупный объект — городской пруд в районе реконструкции — в текущем сезоне недоступен полностью.

«С начала летнего сезона 2025 в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 24.07.2025 отобрано 678 проб воды водоемов для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», — говорится в сообщении.

Также было выполнено 4945 исследований воды на санитарно-химические и санитарно-микробиологические показатели.

Купаться в озере, где житель Томска оглох из-за опасной бактерии, было запрещено
Купаться в озере, где житель Томска оглох из-за опасной бактерии, было запрещено

А ранее стало известно, что с начала лета на российских водоёмах погибли 867 человек, включая 146 детей. Основной причиной трагедий остаётся купание в местах, не предназначенных для этого. Сотрудникам Госинспекции удалось спасти 310 человек, в том числе 76 детей.

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Тимур Хингеев
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