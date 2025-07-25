«Я уничтожу вас!» Отец хотевшего воевать за ВСУ студента пригрозил критикам сына чёрной магией

Отец Алексея Герасимова*, 21-летнего студента из Чебоксар, переданного Украиной России в рамках обмена военнопленными, заявил, что использует «чёрную магию» против тех, кто осуждает его сына. Об этом пишет ИА «Регнум».

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех чёрной магией. Я это умею», — подчеркнул Илья Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти передали России студента, планировавшего вступить в ряды ВСУ. После начала специальной военной операции Герасимов* решил отправиться на территорию Украины, чтобы присоединиться к украинским подразделениям. Однако он отказался воевать до заключения контракта, после чего был направлен в миграционный лагерь на девять месяцев. Позднее суд принял решение о его депортации. Киев включил Герасимова* в списки на обмен, сейчас он находится в СИЗО.