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Регион
25 июля, 20:19

«Я уничтожу вас!» Отец хотевшего воевать за ВСУ студента пригрозил критикам сына чёрной магией

Regnum: Отец перебежчика на сторону ВСУ пригрозил чёрной магией критикам сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Petruk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Petruk

Отец Алексея Герасимова*, 21-летнего студента из Чебоксар, переданного Украиной России в рамках обмена военнопленными, заявил, что использует «чёрную магию» против тех, кто осуждает его сына. Об этом пишет ИА «Регнум».

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех чёрной магией. Я это умею», — подчеркнул Илья Герасимов.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти передали России студента, планировавшего вступить в ряды ВСУ. После начала специальной военной операции Герасимов* решил отправиться на территорию Украины, чтобы присоединиться к украинским подразделениям. Однако он отказался воевать до заключения контракта, после чего был направлен в миграционный лагерь на девять месяцев. Позднее суд принял решение о его депортации. Киев включил Герасимова* в списки на обмен, сейчас он находится в СИЗО.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Антон Голыбин
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