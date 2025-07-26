В Харькове вечером в пятницу прогремело уже пять взрывов

Пятый за сегодняшний вечер взрыв зафиксирован в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе прогремел взрыв», — написал он.

Также украинские СМИ передают о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Ранее украинские СМИ сообщали о четырёх взрывах в Харькове. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.