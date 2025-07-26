На Украине фактически произошёл дефолт, который невозможно игнорировать. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью агентству ТАСС.

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине», — подчеркнул Медведчук.

Медведчук отметил, что дефолт, определяемый как неспособность государства исполнять свои финансовые обязательства, представляет собой распространённое явление в мировой экономике. Он напомнил, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился с 81,9 миллиарда до 181 миллиарда долларов. По его словам, при Зеленском завершился процесс бюджетно-долговой десуверенизации Украины, насаждаемый Западом, поскольку две трети расходов государственного бюджета в последние годы покрываются за счёт внешних и внутренних займов, что означает — Украина при Зеленском способна обеспечивать себя самостоятельно лишь на треть.

Медведчук также обратил внимание на то, что официальное признание Украиной дефолта означало бы одновременно и признание её неспособности продолжать боевые действия и крах западных инвестиций. По его мнению, западные элиты стремятся создавать видимость благополучия и инвестиционной привлекательности Украины.

Медведчук выразил мнение, что Запад осведомлён о дефолте на Украине, о чём свидетельствует провал Римской конференции по восстановлению страны и обсуждения вопроса о списании долгов. Он также указал на существование «коррупционной схемы», в рамках которой Украина получает безвозвратные кредиты, которые впоследствии списываются за счёт Европейского союза.

В заключение Медведчук заявил, что национальная экономика Украины находится в состоянии разрушения и не подлежит восстановлению, а Зеленский проявил себя как некомпетентный руководитель страны.