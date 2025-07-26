В Румынии возбудили дело из-за поддельных документов богатейшего молдавского олигарха

В Румынии полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения поддельных документов у экс-лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка, который был задержан на территории Греции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Румынии.

В ведомстве утверждают, что Греция передала Румынии копии шести документов, изъятых у Плахотнюка. Проведённая экспертиза установила, что лишь один из них является подлинным — паспорт, выданный на настоящее имя фигуранта до введения запрета на его использование. Остальные пять документов признаны фальшивыми.

По данным журналистских расследований, Плахотнюк вместе с бывшим молдавским парламентарием Константином Цуцу были задержаны 21 июля в афинском аэропорту при попытке вылета в Дубай. В ходе обысков у них изъяли 17 поддельных удостоверений личности и паспортов различных государств.