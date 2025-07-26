Медведчук указал единственный вариант будущего для Украины
Медведчук заявил, что для Украины возможен только путь воссоединения с Россией
Виктор Медведчук. Обложка © Kremlin.ru
Украинскому народу остаётся только воссоединиться с Россией. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина». Он отметил, что выбор уже поддержали шесть регионов, что свидетельствует о начале масштабного процесса воссоединения территорий с исторической русской принадлежностью.
«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — отметил политик в интервью ТАСС.
Он резко раскритиковал руководство страны, возглавляемое Владимиром Зеленским, обвиняя его в потере контроля над суверенитетом и коллапсе экономики. Медведчук подчеркнул полный развал государственных структур и систематическое нарушение законодательных норм.
А ранее Виктор Медведчук заявил, что де-факто на Украине уже произошёл дефолт, который невозможно игнорировать. Он напомнил, что с момента прихода к власти Владимира Зеленского государственный и гарантированный государством долг Незалежной увеличился с 81,9 миллиарда до 181 миллиарда долларов.