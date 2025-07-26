Украинскому народу остаётся только воссоединиться с Россией. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина». Он отметил, что выбор уже поддержали шесть регионов, что свидетельствует о начале масштабного процесса воссоединения территорий с исторической русской принадлежностью.

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — отметил политик в интервью ТАСС.

Он резко раскритиковал руководство страны, возглавляемое Владимиром Зеленским, обвиняя его в потере контроля над суверенитетом и коллапсе экономики. Медведчук подчеркнул полный развал государственных структур и систематическое нарушение законодательных норм.