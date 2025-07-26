Территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине воспринимаются как «заклятые враги». Как заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, многие украинцы благодарят Россию за удары по этим «людоловам».

«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. «Людоловы», как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относиться нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам», — приводит слова политика ТАСС.

Также он высказал мнение, что Владимир Зеленский войдёт в историю не только как государственный преступник, но и как вдохновитель «людоловов». Медведчук уверен, что в будущем эти люди понесут ответственность за свои действия.

Ранее и немецкий журнал сообщал, что жители Украины положительно оценивают атаки на центры комплектования. Отмечается, что в социальных сетях достаточно часто можно встретить одобрение по поводу ударов.