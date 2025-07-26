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Регион
26 июля, 03:13

Медведчук: Запад не меняет Зеленского, чтобы он всех не сдал

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Запад не торопится менять Владимира Зеленского, потому что в случае потери власти он «всех сдаст». Об этом заявил руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, Запад способен поставить на место Зеленского любого — хоть попугая, хоть дрессированную обезьяну, — если это окажется выгодным. Однако, отметил Медведчук, сам Зеленский уже предложил себя в роли покорного исполнителя.

Политик добавил, что экс-комик в своё время дал понять президенту США Дональду Трампу, что готов подписать любой документ, лишь бы избежать осложнений. А после конфликта в Овальном кабинете Зеленский стал «шёлковым и податливым».

«В отношениях с ЕС и Великобританией хорошо видны коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов. Зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнёт всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?» — отметил Медведчук в интервью ТАСС.

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А ранее Министерство внутренних дел Франции заявило, что антикоррупционный закон против НАБУ и САП противоречит курсу Украины на вступление в Евросоюз. Министр-делегат по делам Европы отметил, что закон может затормозить евроинтеграцию Незалежной и посоветовал украинцам сделать «шаг назад».

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Тимур Хингеев
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