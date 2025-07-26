Доброе дело и молитва: Священник рассказал, что нужно обязательно сделать в Собор Архангела Гавриила 26 июля

Православные христиане 26 июля чтят Архангела Гавриила — одного из самых известных вестников в Божественном миропорядке. Этот день известен как Собор Архангела Гавриила и посвящён не только ему, но и всем ангельским силам, которых Бог посылает людям для укрепления, ободрения и защиты. Об этом рассказал Life.ru священник православной церкви Давид Бобров.

По словам священника, ангелы — это духовные существа, сотворённые Богом. Он отметил, что слово «ангел» означает «вестник» или «посланник». У ангелов нет тел, они невидимы, но находятся рядом с людьми. Их служение состоит в прославлении Бога, исполнении Его воли и помощи человеку. Каждый имеет ангела-хранителя, который незримо сопровождает, охраняет и молится о нём.

Бобров подчеркнул, что в православии молитва всегда обращена к Богу. Однако верующие также просят помощи у святых и ангелов — не потому, что Господь не слышит, а потому, что любовь и взаимная поддержка являются частью христианской жизни. Ангелы, включая Архангела Гавриила, молятся за людей, и поэтому к ним обращаются с просьбами о заступничестве.

Архангел Гавриил — один из самых почитаемых ангелов. Его имя означает «Крепость Божия». Архангел Гавриил — небесный вестник, который принёс Деве Марии благую весть о рождении Спасителя: именно он сказал ей «Радуйся, Благодатная!». Также он являлся праведному Захарии, Иоакиму и Анне и другим людям, возвещая важнейшие события. Давид Бобров Священник православной церкви

Он рассказал, что Архангелу Гавриилу молятся о добрых вестях, исполнении значимых начинаний, получении мудрости, укреплении в вере, стойкости перед трудностями, а также просят защиты для детей и беременных женщин, благополучия в семье, вдохновения для педагогов, учёных, творческих людей и всех, кто занимается передачей знаний. К нему также обращаются в ожидании вестей и в сложных жизненных обстоятельствах.

Он посоветовал провести день праздника спокойно, с благодарностью Богу и небесным помощникам. По возможности, рекомендуется: Посетить богослужение;

Подать записки с именами родных для поминовения за литургией;

Прочитать молитвы Архангелу Гавриилу;

Совершить доброе дело — поддержать словом, помочь ребёнку, сделать пожертвование.

«Если у вас появятся вопросы о празднике, ангелах или молитве — не стесняйтесь обращаться в храм или к священнику. Пусть в этот день ваша душа наполнится светлой надеждой и радостью о добрых вестях! С праздником Собора Архангела Гавриила!» — заключил Бобров.