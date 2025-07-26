Москва и Киев сформировали предварительные списки гражданских лиц для будущего обмена по схеме «двадцать на двадцать», заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов.

Кузнецов уточнил ТАСС, что обе стороны располагают «первыми верифицированными перечнями». Эти списки включают граждан, которых взаимно посещали весной 2023 года в рамках инспекций гражданских лиц, удерживаемых под стражей. Факт их содержания подтвержден видеозаписями, полученными из мест заключения. Отмечено, что речь идёт именно о формате обмена 20 человек на 20.

Депутат также напомнил, что в течение 2023 года его аппарат активно взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В рамках этого сотрудничества были осуществлены перекрёстные визиты к удерживаемым лицам: Кузнецов посещал украинцев в России, а Лубинец и его команда — россиян на Украине, включая гражданских лиц, политзаключенных и военнослужащих.

Кроме того, Кузнецов обнародовал видеоматериал с 17 лицами, задержанными на территории Украины, которых Служба безопасности Украины обвиняет в сотрудничестве с Российской Федерацией. На кадрах, предоставленных украинской стороной, удерживаемые лица оценивают условия своего содержания как удовлетворительные и выражают надежду на скорейшее возвращение домой путем обмена и воссоединение со своими семьями.