Богомаз: Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Брянске

«При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что, российские системы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на Ставропольский край. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что целью дронов, вероятно, была энергетическая инфраструктура региона. В результате оперативных действий расчеты ПВО отразили атаку, не допустив повреждений жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Для усиления защиты от возможных атак на время действия угрозы были введены временные ограничения на мобильный Интернет. В результате инцидента возник незначительный пожар, который оперативно ликвидировали.