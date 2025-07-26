Богомаз: Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Брянске
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Украинские беспилотники в очередной раз атаковали территорию Брянской области прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска», — сообщил он.
Губернатор отметил, что при обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что, российские системы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на Ставропольский край. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что целью дронов, вероятно, была энергетическая инфраструктура региона. В результате оперативных действий расчеты ПВО отразили атаку, не допустив повреждений жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Для усиления защиты от возможных атак на время действия угрозы были введены временные ограничения на мобильный Интернет. В результате инцидента возник незначительный пожар, который оперативно ликвидировали.