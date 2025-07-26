Россиян предупредили об опасности популярного летнего салата с огурцами и помидорами

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров, заправленный майонезом, может нести серьезные риски для здоровья. Об этом предупредила Елена Спеценко, возглавляющая Центр компетенций Роскачества по пищевой безопасности, в интервью «Ленте.ру».

По её словам, ключевая опасность кроется в заправке: майонез в тёплую погоду становится идеальной средой для бурного размножения болезнетворных микроорганизмов, особенно если блюдо долго находится вне холодильника.

Эксперт уточнила, что всего через полчаса при температуре выше 25 градусов в уже заправленном салате активно начинают плодиться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка. Попадание этих бактерий в организм, по её словам, способно спровоцировать тяжёлое отравление.

Спеценко настоятельно рекомендовала следовать ряду правил для обеспечения безопасности: готовить такой салат непосредственно перед употреблением, хранить его при комнатной температуре не более двух часов и тщательно промывать овощи с использованием соды.