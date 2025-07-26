Атаку шести дронов ВСУ на Северную Осетию и Москву пресекли силы ПВО России
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Российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Северную Осетию и Московский регион. Такие данные привели в Минобороны России. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
«26 июля с 08:00 мск до 09:40 (по Москве) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Республики Северная Осетия и два — над Московским регионом», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.