Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 08:21

Атаку шести дронов ВСУ на Северную Осетию и Москву пресекли силы ПВО России

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Северную Осетию и Московский регион. Такие данные привели в Минобороны России. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

«26 июля с 08:00 мск до 09:40 (по Москве) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Республики Северная Осетия и два — над Московским регионом», — говорится в заявлении ведомства.

Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ
Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar