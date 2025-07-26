Атаку шести дронов ВСУ на Северную Осетию и Москву пресекли силы ПВО России

Российские силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Северную Осетию и Московский регион. Такие данные привели в Минобороны России. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

«26 июля с 08:00 мск до 09:40 (по Москве) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Республики Северная Осетия и два — над Московским регионом», — говорится в заявлении ведомства.