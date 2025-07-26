Катар угрожает оставить Европу без поставок природного газа

Катар может оставить Европу без сжиженного природного газа (СПГ) из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на письмо государственного министра эмирата по вопросам энергетики Саада аль-Кааби правительству Бельгии.

«ЕС должен внести дальнейшие изменения в директиву о цепочках поставок, иначе государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса деловую среду, для нашего СПГ и других продуктов», — сказано в письме, переданном Бельгии ещё 21 мая.

В Минэнерго Катара заявили, что директива ЕС содержит «очевидные несоответствия и противоречия» законам и стандартам эмирата. То же самое касается и Парижского соглашения по климату, в котором закреплено право каждого государства самостоятельно ставить цели в этой области. Катар считает, что ЕС нарушает эту норму, вводя крупные штрафы за нарушение своих требований.

«Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своего государства и правилами ЕС», — подчеркнул в письме Саада аль-Кааби.