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Регион
26 июля, 12:21

Российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Российские войска нанесли ночной удар по предприятиям украинского ВПК, производящим ракетные комплектующие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что ВС РФ применили высокоточное оружие дальнего радиуса действия и ударные БПЛА по целям, связанным с выпуском вооружений. По их данным, все назначенные объекты поражены, а цель операции достигнута.

Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля
Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля

Ранее Life.ru сообщал, что с начала недели ВС РФ улучшили свое положение в районе Радьковки и заняли населённый пункт Голубовка под Купянском Харьковской области. Захват Голубовки позволит стабилизировать линию фронта и подготовить плацдарм для дальнейшего наступления российских войск на этом направлении. При этом в районе самого Купянска и его окрестностей украинская сторона сконцентрировала крупную группировку войск — порядка трёх бригад ВСУ.

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Александра Мышляева
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