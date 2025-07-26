Российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В ведомстве заявили, что ВС РФ применили высокоточное оружие дальнего радиуса действия и ударные БПЛА по целям, связанным с выпуском вооружений. По их данным, все назначенные объекты поражены, а цель операции достигнута.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала недели ВС РФ улучшили свое положение в районе Радьковки и заняли населённый пункт Голубовка под Купянском Харьковской области. Захват Голубовки позволит стабилизировать линию фронта и подготовить плацдарм для дальнейшего наступления российских войск на этом направлении. При этом в районе самого Купянска и его окрестностей украинская сторона сконцентрировала крупную группировку войск — порядка трёх бригад ВСУ.