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Регион
26 июля, 11:54

В США рейтинг Демократической партии упал до низкого уровня впервые за 35 лет

Обложка © freepik / DejaVu Designs

Обложка © freepik / DejaVu Designs

Американцы всё меньше доверяют Демократической партии в США, рейтинг которой упал до рекордно низких значений за последние 35 лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на соцопрос, проведённый с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи граждан страны.

«Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street. — Прим. Life.ru) Journal с 1990 года», — говорится в тексте.

Только 33% респондентов признались, что продолжают симпатизировать демократам. Как упоминается в статье, подобных низких показателей не было с 1990 года. Участники опроса критиковали политику партии, особенно досталось внешней политике. А вот республиканцы пользуются в США гораздо большей поддержкой. 43% опрошенных одобрили политические решения республиканцев, недовольны ими 54%.

Демократы очень рассчитывали, что республиканец Дональд Трамп вызовет бурю негодования в обществе, что сыграет на руку его оппонентам. Так, Демократическая партия планирует вернуть большинство мест в Палате представителей Конгресса на выборах в 2026 году, но надежды на это тают, а рейтинги партии продолжают падать, резюмируется в публикации.

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Трамп назвал аферой демократов обвинения в связях с делом Эпштейна

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп резко высказался о международной радиосети «Голос Америки»*, назвав её «рупором демократов» и призвав своих однопартийцев в Конгрессе «убить» ресурс.

* Включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокирована на территории России.

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Татьяна Миссуми
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