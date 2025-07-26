«Серьёзные деньги»: В Госдуме озвучили размер штрафа за критику отечественных товаров
Депутат Новичков: Штраф за дискредитацию товаров РФ должен превышать 10 тысяч
Госдума РФ. Обложка © Life.ru
Штраф за дискредитацию отечественных товаров должен превышать 10 тысяч рублей, уверен депутат Госдумы Николай Новичков, который выдвинул предложение о введении соответствующего административного наказания. Парламентарий подчеркнул, что россияне поддерживают его идею.
«Это должны быть серьёзные деньги, которые будут ударять по карману виновного. Десятки не хватит. Должно быть поболее…» — отметил собеседник kp.ru.
Окончательную сумму он предложил обсудить с экспертами, добавив, что штраф должен распространяться как на физических, так и на юридических лиц, в том числе СМИ. При этом речь не идёт о наказании за простую критику. По словам депутата ГД РФ, дискредитация подразумевает публичные высказывания, принижающие достоинство российских производителей по сравнению с иностранными конкурентами.
Напомним, ранее Новичков выдвинул предложение о введении штрафов для тех, кто критикует российские товары. По мнению парламентария, публичное и необоснованное осуждение отечественной продукции не соответствует народным ценностям.