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26 июля, 10:46

Слитки золота и валюта: Бабуля-Рокфеллер из Москвы потеряла 63 млн из-за «ключа от домофона»

Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы золото и валюту на 63,7 млн рублей

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пенсионерка лишилась имущества на 63,7 млн рублей, включая золотые слитки, после звонков лжесотрудников госорганов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником сервисной службы и заявил, что в её доме будут менять домофон. Под этим предлогом он убедил её назвать код из смс, якобы необходимый для получения новых ключей.

Позже ей перезвонил человек, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора, и сообщил, что её данные похищены, а от её имени и имени супруга оформлены доверенности. Чтобы сохранить сбережения, он велел следовать инструкциям по телефону.

За пять дней общения с мошенниками, в том числе по видеосвязи, пенсионерка передала курьерам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рублей и 5 кг золота (20 слитков по 250 г). Общая сумма ущерба превысила 63,7 млн рублей.

«Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Холодные звонки и горячие схемы: Раскрыта иерархия украинских мошенников
Холодные звонки и горячие схемы: Раскрыта иерархия украинских мошенников

Ранее Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин предостерёг граждан России о новом виде мошенничества, жертвами которого чаще всего становятся пенсионеры. По его словам, преступники, выдавая себя за работников Социального фонда или других государственных учреждений, обзванивают пожилых людей и предлагают им бесплатные санаторные путёвки.

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Александра Мышляева
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