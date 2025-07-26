Слитки золота и валюта: Бабуля-Рокфеллер из Москвы потеряла 63 млн из-за «ключа от домофона»

Пенсионерка лишилась имущества на 63,7 млн рублей, включая золотые слитки, после звонков лжесотрудников госорганов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником сервисной службы и заявил, что в её доме будут менять домофон. Под этим предлогом он убедил её назвать код из смс, якобы необходимый для получения новых ключей.

Позже ей перезвонил человек, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора, и сообщил, что её данные похищены, а от её имени и имени супруга оформлены доверенности. Чтобы сохранить сбережения, он велел следовать инструкциям по телефону.

За пять дней общения с мошенниками, в том числе по видеосвязи, пенсионерка передала курьерам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рублей и 5 кг золота (20 слитков по 250 г). Общая сумма ущерба превысила 63,7 млн рублей.

«Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуры», — заявили в ведомстве.