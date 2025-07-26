Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила начать отмечать Международный день борьбы с русофобией. По её мнению, Запад заигрался в ненависть ко всему русскому и пора объявить именно такой праздник. Своим мнением дипломат поделилась в ходе выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодёжи (ДВФМ) для представителей госуправления.

Захарова напомнила, что 27 января является Международным днём памяти жертв Холокоста, так как в этот день Красная Армия освободила заключённых из самого жестокого концлагеря в польском Освенциме. Дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в память о великом подвиге советских солдат. Сегодня на Западе предпочитают не вспоминать, почему была выбрана именно эта дата, 27 января, а просто абстрактно отмечают день памяти жертв Холокоста, заметила Захарова. Она назвала это великой подлостью по отношению к тем, кто положил свою жизнь ради освобождения узников лагеря смерти.

«Великая подлость. Ей нет прощения и не будет, поверьте мне. Я считаю, я укрепилась в этом мнении за последние годы, что должен быть уже Международный день борьбы с русофобией. Потому что русофобия — это такая же экстремистская, нацистская, а сегодня уже неонацистская идеология, которая убивает людей в прямом и в переносном смысле слова», — добавила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что именно русофобия стала причиной многих трагических событий последних лет, в том числе «под адскими знамёнами русофобии поставляются вооружения террористическому киевскому режиму». Захарова уверена, что давно пора бороться с любым проявлением ненависти в отношении людей другой национальности и других религиозных взглядов. Дипломат напомнила, что наши предки пожертвовали своими жизнями, чтобы никогда русофобия не стала идеологией, однако фашизм вновь поднимает голову, но уже в другом обличии.