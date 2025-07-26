В дагестанском Избербаше ищут родственников потерявшей память женщины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Накануне на морском побережье Избербаша женщина резко почувствовала себя плохо. Сотрудники полиции оперативно доставили её в медицинское учреждение, где ей была оказана незамедлительная медицинская помощь. Выяснилось, что причиной инцидента стал приступ эпилепсии. В настоящее время состояние женщины стабилизировалось и значительно улучшилось, однако она полностью потеряла память. В связи с этим, правоохранительные органы обращаются с просьбой о содействии в поиске её родственников.

«Вероятнее всего она кумычка. Она не говорит. Вообще не разговаривает, но очевидно что понимает по-кумыкски, на эту речь она активно реагирует!» — говорится в сообщении.

Всем кто узнал женщину, предлагают обращаться в дежурную часть полиции по городу Избербаш.