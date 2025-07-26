Перенёсший несколько инсультов экс-футболист Мухамадиев переведён в палату

Состояние бывшего футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева, перенёсшего инсульт в феврале и несколько последующих апоплексических ударов, по-прежнему оценивается как тяжёлое. При этом спортсмена перевели из реанимации в общую палату, сообщила РИА «Новости» его супруга Мохира Мухамадиева.

«Сейчас он уже в палате, но состояние все ещё тяжёлое. Врачи и медперсонал очень внимательно за ним следят. О прогнозах пока никто ничего не говорит», — рассказала жена.