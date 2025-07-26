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Регион
26 июля, 11:18

Перенёсший несколько инсультов экс-футболист Мухамадиев переведён в палату

Мухсин Мухамадиев. Обложка © fft.tj / info@fft.tj

Мухсин Мухамадиев. Обложка © fft.tj / info@fft.tj

Состояние бывшего футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева, перенёсшего инсульт в феврале и несколько последующих апоплексических ударов, по-прежнему оценивается как тяжёлое. При этом спортсмена перевели из реанимации в общую палату, сообщила РИА «Новости» его супруга Мохира Мухамадиева.

«Сейчас он уже в палате, но состояние все ещё тяжёлое. Врачи и медперсонал очень внимательно за ним следят. О прогнозах пока никто ничего не говорит», — рассказала жена.

Сейчас Мухсину Мухамадиеву 58 лет. В 1994-1995 годах спортсмен выступал за «Спартак» и играл на позиции нападающего за московские клубы «Локомотив» и «Торпедо». В конце июня стало известно, что он в критическом состоянии после инсультов.

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Наталья Афонина
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