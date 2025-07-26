Автоэксперт предупредил о проблеме из-за новых правил пропуска машин с «мигалками»
Эксперт Похмелкин: Новая норма ПДД о пропуске спецтранспорта разозлит водителей
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В России водители вряд ли позитивно оценят изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые касаются правил пропуска спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идёт только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — пояснил он.
По его мнению, изменения только запутают автомобилистов, что приведёт к увеличению числа штрафов, а это подстегнёт уровень напряжённости среди водителей. Эксперт уверен, что сами по себе нововведения никак не скажутся на улучшении дорожной обстановки и их утверждение вызывает вопросы.
Напомним, 26 июля в России вступили в силу обновлённые правила дорожного движения (ПДД), которые вносят изменения в порядок действий водителей при приближении спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками. Теперь при встрече с автомобилями с синими мигалками водители обязаны снижать скорость и уступать им дорогу, перестраиваясь в соседний ряд или смещаясь на обочину. А если мигалки синие с красными, то пропустить надо и едущие следом сопровождаемые автомобили. Обгон или опережение спецтранспорта запрещены.