Автоэксперт предупредил о проблеме из-за новых правил пропуска машин с «мигалками»

В России водители вряд ли позитивно оценят изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые касаются правил пропуска спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идёт только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — пояснил он.

По его мнению, изменения только запутают автомобилистов, что приведёт к увеличению числа штрафов, а это подстегнёт уровень напряжённости среди водителей. Эксперт уверен, что сами по себе нововведения никак не скажутся на улучшении дорожной обстановки и их утверждение вызывает вопросы.