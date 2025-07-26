Отражена атака сразу четырёх дронов ВСУ на Северную Осетию

В Северной Осетии средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырёх вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«По подтверждённой информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрешений нет. В 13.39 в республике снят режим беспилотной опасности», — написал он у себя в телеграм-канале.

Меняйло подчеркнул, что строго запрещено фотографировать и распространять материалы с мест падения беспилотников. Губернатор призвал граждан быть бдительными, так как подобные сведения могут быть использованы противником для анализа ситуации, создания ложной информации и провоцирования паники.