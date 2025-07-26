Отражена атака сразу четырёх дронов ВСУ на Северную Осетию
Меняйло: В Северной Осетии силы ПВО сбили четыре беспилотника
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В Северной Осетии средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырёх вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«По подтверждённой информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрешений нет. В 13.39 в республике снят режим беспилотной опасности», — написал он у себя в телеграм-канале.
Меняйло подчеркнул, что строго запрещено фотографировать и распространять материалы с мест падения беспилотников. Губернатор призвал граждан быть бдительными, так как подобные сведения могут быть использованы противником для анализа ситуации, создания ложной информации и провоцирования паники.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 25 на 26 июля подразделения противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 54 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Воздушные цели были ликвидированы в различных районах страны. Наибольшая активность наблюдалась в брянском направлении, где сбито 24 аппарата. Над Ростовским регионом уничтожено 12 дронов, над Крымским полуостровом — 6, в акватории Азовского моря — 4, а над Чёрным морем — 3 воздушных цели.