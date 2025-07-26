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26 июля, 12:09

Лабубу на пенсии: Тамбовские бабушки запустили тренд на Бабубу

На фестивале ухи в Тамбовской области заметили Бабубу

На традиционном фестивале ухи в Тамбовской области в этом году внимание гостей привлекли не только ароматные котлы с рыбой, но и новый неожиданный тренд. Life.ru заметил там Бабубу — это как Лабубу, только созданные с большой любовью, потому что связаны бабушками.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Как рассказала местная жительница Никифоровского района Светлана Николаевна Козлова, она уже три года шьёт таких милых чудиков. Говорит, начинала с плюшевых, потом стала делать мордочки из глины. Бабубу — не только знаменитость Тамбова. Партия плюшевых волков недавно отправилась на СВО морально поддерживать наших ребят.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Это не опечатка и не выдумка: Бабубу — это аналоги популярных мягких игрушек Лабубу, но с местным колоритом. Их вяжут руками деревенские бабушки из разноцветных ниток, украшая бусинами, крестиками и даже крохотными фартуками. По словам организаторов, Бабубу стали неожиданным хитом ярмарки: игрушки раскупаются быстрее ухи.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

«Я сама сначала не поняла, кто такие эти ваши Лабубу. А потом внучка показала, я глянула — да мы вон таких ещё в 80-х вязали, только у нас они Бабубу звались. Мы ж в каждую душу вкладываем — ни одна не повторяется! У меня вон есть с ухой в руках — на память о фестивале», — смеётся участница фестиваля Тамара Никитична.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Организаторы уже подумывают сделать конкурс Бабубу ежегодной частью праздника, а местные рукодельницы — выпустить коллекцию к Новому году.

«Уродец, смотреть невозможно»: Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу
«Уродец, смотреть невозможно»: Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу

Россияне ещё не успели прийти в себя после Лабубу, как недавно на китайском рынке детских товаров уже заявил о себе новый фаворит — Wakuku. Персонаж, созданный шэньчжэньской компанией Letsvan, быстро завоевал популярность среди детей и подростков. В итоге это легло финансовым бременем на родителей, вынужденных спускать зарплаты на новых трендовых чудиков.

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Тамбовские Бабубу. Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
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