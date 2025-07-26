Лабубу на пенсии: Тамбовские бабушки запустили тренд на Бабубу

На традиционном фестивале ухи в Тамбовской области в этом году внимание гостей привлекли не только ароматные котлы с рыбой, но и новый неожиданный тренд. Life.ru заметил там Бабубу — это как Лабубу, только созданные с большой любовью, потому что связаны бабушками.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Как рассказала местная жительница Никифоровского района Светлана Николаевна Козлова, она уже три года шьёт таких милых чудиков. Говорит, начинала с плюшевых, потом стала делать мордочки из глины. Бабубу — не только знаменитость Тамбова. Партия плюшевых волков недавно отправилась на СВО морально поддерживать наших ребят.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Это не опечатка и не выдумка: Бабубу — это аналоги популярных мягких игрушек Лабубу, но с местным колоритом. Их вяжут руками деревенские бабушки из разноцветных ниток, украшая бусинами, крестиками и даже крохотными фартуками. По словам организаторов, Бабубу стали неожиданным хитом ярмарки: игрушки раскупаются быстрее ухи.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

«Я сама сначала не поняла, кто такие эти ваши Лабубу. А потом внучка показала, я глянула — да мы вон таких ещё в 80-х вязали, только у нас они Бабубу звались. Мы ж в каждую душу вкладываем — ни одна не повторяется! У меня вон есть с ухой в руках — на память о фестивале», — смеётся участница фестиваля Тамара Никитична.

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Тамбовские Бабубу. Фото © Life.ru

Организаторы уже подумывают сделать конкурс Бабубу ежегодной частью праздника, а местные рукодельницы — выпустить коллекцию к Новому году.