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26 июля, 11:57

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО, пострадал мирный житель

Белгородский район подвергся ракетному удару из РСЗО. В результате инцидента пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Мужчина с баротравмой, а также осколочными ранениями лица и руки, был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В окрестностях села Беловское зафиксированы повреждения двух транспортных средств.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено. Сведения о масштабах последствий уточняются, на местах работают оперативные службы.

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Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин обнародовал данные о жертвах среди гражданского населения в результате вторжения ВСУ в Курскую область. По его информации, в ходе августовских событий прошлого года погиб 331 местный житель, еще 553 человека получили ранения, среди пострадавших 25 несовершеннолетних. В марте текущего года российские войска начали контрнаступательную операцию на территории Курской области.

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Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Анастасия Никонорова
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