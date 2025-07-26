Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО, пострадал мирный житель

Белгородский район подвергся ракетному удару из РСЗО. В результате инцидента пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Мужчина с баротравмой, а также осколочными ранениями лица и руки, был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В окрестностях села Беловское зафиксированы повреждения двух транспортных средств.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено. Сведения о масштабах последствий уточняются, на местах работают оперативные службы.