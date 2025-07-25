В результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — приводит слова Бастрыкина РИА «Новости».

В марте текущего года российские вооружённые силы начали масштабную контрнаступательную операцию в Курской области. В ходе успешных боевых действий были освобождены город Суджа и ряд других населённых пунктов, в том числе Горналь, Гуево и Олешня. Согласно информации Министерства обороны РФ, украинская сторона в ходе вторжения потеряла более 75 тысяч человек личного состава.

Следственные органы России продолжают кропотливую работу по документированию военных преступлений, совершённых украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками не только в Курской области, но и на территории других приграничных регионов. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны особо подчеркнул необходимость тщательной фиксации всех преступлений киевского режима с последующим привлечением виновных к ответственности.