Медведев исполнил мечту школьников из морских кадетских классов Херсона

Кадеты из Херсонской области отправились в Санкт-Петербург, чтобы отметить День ВМФ. Поездку организовали по поручению Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба херсонского отделения «Единой России».

«Вчера детей встретили на вокзале, сегодня сотрудники регионального [петербургского] исполнительного комитета заселили их в гостиницу, сегодня у них началась туристическая программа, сегодня и завтра она будет продолжаться. Программа насыщенная, они посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, завтра — остров фортов и новый морской музей в Кронштадте», — сказали ТАСС в петербургском отделении партии.

Инициатива поездки возникла после обращения кадета Кирилла Налиткина к Медведеву во время приёма граждан. Школьник рассказал, что его класс мечтает побывать на параде в честь Дня ВМФ.

В своём обращении Налиткин отметил, что, живя у моря, многие ребята хотят стать моряками или военными. Он добавил, что их кадетский класс — единственный в Херсонской области, и поездка вдохновит не только их, но и младших учеников.

Для участников поездки обеспечили трансфер, проживание, питание и двухдневную экскурсионную программу, включающую посещение знаковых мест, связанных с историей российского флота.