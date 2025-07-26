Медведев исполнил мечту школьников из морских кадетских классов Херсона
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Кадеты из Херсонской области отправились в Санкт-Петербург, чтобы отметить День ВМФ. Поездку организовали по поручению Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба херсонского отделения «Единой России».
«Вчера детей встретили на вокзале, сегодня сотрудники регионального [петербургского] исполнительного комитета заселили их в гостиницу, сегодня у них началась туристическая программа, сегодня и завтра она будет продолжаться. Программа насыщенная, они посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, завтра — остров фортов и новый морской музей в Кронштадте», — сказали ТАСС в петербургском отделении партии.
Инициатива поездки возникла после обращения кадета Кирилла Налиткина к Медведеву во время приёма граждан. Школьник рассказал, что его класс мечтает побывать на параде в честь Дня ВМФ.
В своём обращении Налиткин отметил, что, живя у моря, многие ребята хотят стать моряками или военными. Он добавил, что их кадетский класс — единственный в Херсонской области, и поездка вдохновит не только их, но и младших учеников.
Для участников поездки обеспечили трансфер, проживание, питание и двухдневную экскурсионную программу, включающую посещение знаковых мест, связанных с историей российского флота.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ России пополнится четырьмя подводными ракетоносцами. Две новые подводные лодки уже строятся. Их главной отличительной чертой будет оснащение баллистическими ракетами «Булава», что делает их стратегическими субмаринами новейшего поколения.