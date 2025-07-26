Команды Подмосковья взяли всё золото на первом чемпионате России по гольфу
Трофеи за победу в Командном чемпионате России по гольфу. Обложка © Telegram / RUSGOLF
Московская область завоевала все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, прошедшем 22–25 июля в гольф-клубе «Форест хиллс». Регион вписал своё имя в историю российского гольфа, а имена победителей будут выгравированы на переходящих кубках, сообщили в Российской ассоциации гольфа.
«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва за поддержку олимпийских видов спорта», — заявил вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.
Составы команд-победителей:
Призёры Командного чемпионата Росси по гольфу среди женских команд. Фото © Telegram / RUSGOLF
Призёры Командного чемпионата Росси по гольфу среди мужских команд. Фото © Telegram / RUSGOLF
- Женская команда: Алиса Молоканова, Екатерина Малахова (капитан), Анна Шульце, Алина Щептева.
- Мужская команда: Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов (капитан), Иван Стриганов.
Соревнования организованы Министерством спорта РФ и Ассоциацией гольфа России. В них приняли участие 18 команд (10 мужских и 8 женских) из разных регионов страны. Среди 72 участников — 15 мастеров спорта и 32 кандидата в мастера спорта, включая чемпионов России и победителей национальных турниров.
После отборочного этапа 22 июля команды три дня (23–25 июля) боролись за медали в матчевых встречах. Московская область и Москва разделили весь пьедестал, а Красноярский край, выставивший самую молодую команду, сражался за позиции с Ленинградской областью.
А в начале месяца в Подмосковье прошёл турнир по гольфу, где спортсмены соревновались индивидуально. Всего в соревновании участвовали 98 гольфистов. Призовые места достались участникам из Москвы, Петербурга и Московской области.