Команды Подмосковья взяли всё золото на первом чемпионате России по гольфу

Московская область завоевала все золотые медали на первом в истории Командном чемпионате России по гольфу, прошедшем 22–25 июля в гольф-клубе «Форест хиллс». Регион вписал своё имя в историю российского гольфа, а имена победителей будут выгравированы на переходящих кубках, сообщили в Российской ассоциации гольфа.

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва за поддержку олимпийских видов спорта», — заявил вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Составы команд-победителей:

Призёры Командного чемпионата Росси по гольфу среди женских команд. Фото © Telegram / RUSGOLF

Призёры Командного чемпионата Росси по гольфу среди мужских команд. Фото © Telegram / RUSGOLF

Женская команда: Алиса Молоканова, Екатерина Малахова (капитан), Анна Шульце, Алина Щептева.

Алиса Молоканова, Екатерина Малахова (капитан), Анна Шульце, Алина Щептева. Мужская команда: Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов (капитан), Иван Стриганов.

Соревнования организованы Министерством спорта РФ и Ассоциацией гольфа России. В них приняли участие 18 команд (10 мужских и 8 женских) из разных регионов страны. Среди 72 участников — 15 мастеров спорта и 32 кандидата в мастера спорта, включая чемпионов России и победителей национальных турниров.

После отборочного этапа 22 июля команды три дня (23–25 июля) боролись за медали в матчевых встречах. Московская область и Москва разделили весь пьедестал, а Красноярский край, выставивший самую молодую команду, сражался за позиции с Ленинградской областью.