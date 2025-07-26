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26 июля, 13:30

Япония в 40-й раз побила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин

Обложка © freepik / vecstock

Обложка © freepik / vecstock

В Японии показатель средней продолжительности жизни женщин достиг отметки в 87,13 лет в прошлом году, тем самым в 40-й раз был установлен мировой рекорд. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По продолжительности жизни мужчин (81,09 лет) Япония занимает только шестое место, уступив Швеции, Швейцарии и Норвегии.

Японский Минздрав отмечает, что у женщин данный показатель улучшается из года в год. По данным министерства, японки очень внимательно относятся к своему здоровью, часто посещают врачей, любят ухаживать за собой, ведут активный образ жизни и строго следуют правилам здорового питания. Всё это, как утверждается, стало результатом работы государства в данном направлении.

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Татьяна Миссуми
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