Япония в 40-й раз побила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин

В Японии показатель средней продолжительности жизни женщин достиг отметки в 87,13 лет в прошлом году, тем самым в 40-й раз был установлен мировой рекорд. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По продолжительности жизни мужчин (81,09 лет) Япония занимает только шестое место, уступив Швеции, Швейцарии и Норвегии.

Японский Минздрав отмечает, что у женщин данный показатель улучшается из года в год. По данным министерства, японки очень внимательно относятся к своему здоровью, часто посещают врачей, любят ухаживать за собой, ведут активный образ жизни и строго следуют правилам здорового питания. Всё это, как утверждается, стало результатом работы государства в данном направлении.