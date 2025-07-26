Облачённая в жемчуга Пугачёва вцепилась в руку Галкина* на фестивале в Юрмале

Алла Пугачёва буквально вцепилась в руку своего супруга комика Максима Галкина*, когда пара появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. В этом году народная артистка выбрала необычный образ, который сразу привлёк всеобщее внимание. Кадры появились на странице опального юмориста в социальной сети.

Певица предстала перед публикой в белом двубортном платье-плаще, дополненном серебристой сумочкой и туфлями на невысоком каблуке. Но главной деталью её наряда стало обилие жемчужных ожерелий. Всю дорогу Пугачёва крепко держалась за руку мужа, что не осталось незамеченным гостями фестиваля.

Этот визит стал для пары уже традиционным — вот уже несколько лет подряд они посещают юрмальский фестиваль. Для некогда самой востребованной певицы страны такие выходы в свет стали редкими после её отъезда из России.

Ранее Life.ru сообщал, что внешний вид Аллы Пугачёвой вызвал вопросы о здоровье певицы у её поклонников. Пользователи обратили внимание, что примадонна очень медленно ходит, а также удивились выбранному ей образу.