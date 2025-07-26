Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Северной Рейн-Вестфалии рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов Тима Шрамма, который тайно участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

Сам Шрамм ранее рассказывал журналистам Nius, что его первый визит в Украину состоялся в 2022 году, когда он доставлял гуманитарную помощь в зону конфликта. В 19-летнем возрасте он, по его словам, предпринял попытку вступить в Международный легион ВСУ, но тогда она оказалась неудачной.

Однако позднее, после повторной попытки присоединиться к украинской армии, ему все же удалось вступить в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он служил в одном из подразделений на востоке страны. По словам Шрамма, во время его службы на передовой никто из членов партии не знал о его участии. Он также не планировал раскрывать эту информацию впоследствии, чтобы, как он выразился, «не выглядеть позёром».

В партии заявили, что его служба в украинской армии и последующие публичные комментарии о боевом опыте «серьёзно нарушили принципы и порядок партии».

«В крупнейшем земельном объединении АдГ должен быть исключён один член, потому что он был добровольцем в украинской армии в период с марта по июнь этого года», – говорится в статье.