Остаться друзьями или «сжечь мосты»? Россияне рассказали, как переживают расставания

Наиболее распространённой реакцией россиян на расставание является бездействие, следует из результатов исследования, которые публикует «Газета.ru». Так, почти половина опрошенных (46%) продолжает жить обычной жизнью, не предпринимая особых действий. Вторым по популярности вариантом стала длительная прогулка (24%), особенно среди жителей столицы. А треть респондентов (12%) сразу удаляют все совместные фотографии и контакты, чтобы «обнулиться». Ещё 10% собираются с друзьями, чтобы «поплакать», 6% просто блокируют бывших в соцсетях.

При этом более половины участников опроса (54%) в зависимости от причины расставания готовы остаться в хороших отношениях. Полностью «сжечь мосты» выбирают 28% россиян. Они предпочитают разорвать все связи и не поддерживать контакты, избегая ночных звонков и сообщений. Тем не менее 18% стремятся остаться друзьями.

В то же время 48% россиян признаются, что иногда заходят на страницы бывших партнёров. 35% сразу после расставания отписываются от них, чтобы не провоцировать себя на лишние переживания. 12% считают, что это бывшие следят за ними, а 4% используют фейковые аккаунты для наблюдения без риска быть замеченными. Что касается переписок с бывшими, 41% опрошенных заявляют, что никогда не писали им. Еще 30% хотели бы написать, но удержались. 14% признаются, что не только писали, но и отправляли голосовые сообщения — иногда по пьяной грусти или в надежде на восстановление отношений. Также есть те, кто считает себя тем самым бывшим, которому пишут, их доля доходит до 14%.

Примечательно, что многие россияне ищут способы пережить расставание: одним из самых популярных является отпуск или путешествие — так ответили 22%. Немного уступают сайты знакомств (21%), которые помогают переключиться на новые знакомства. Тренировки выбирают 19%, вечеринки — 13%, заедание стресса — 10%, к психологу обращаются 8%, а еще 7% считают, что новая причёска помогает быстрее восстановиться.

После разрыва большинство (53%) не спешат вступать в новые отношения. Лишь 32% ждут полного остывания чувств перед тем, как начать новые отношения. 15% не могут обходиться без отношений: из них около 9% начинают встречаться практически сразу после расставания, а ещё 6% — через пару недель.