«Быть примером»: Психолог объяснила, как мотивировать молодёжь к созданию семьи

Психолог Наталья Маклакова призвала власти России заняться пропагандой института счастливой семьи, чтобы помочь молодёжи в процессе закрепления романтических отношений. По её словам, современные подростки слишком часто сталкиваются с негативом, в том числе с разводами, поэтому не хотят взваливать на себя ответственность. Кроме того, важно вести просветительскую работу среди уже состоявшихся родителей.

Эксперт рекомендовала обучать их решать семейные конфликты мирным путём, быть примером для своих детей. Властям стоит говорить гражданам именно о счастливой семье, а не о формальной, где супругов объединяет только штамп в паспорте. А чтобы семья стала для общества настоящей ценностью, следует показывать по ТВ реальные примеры тех, «кто сохраняет отношения, растит детей и при этом реализуется в карьере».