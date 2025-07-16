Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 14:37

«Быть примером»: Психолог объяснила, как мотивировать молодёжь к созданию семьи

Психолог Маклакова призвала пропагандировать в России институт счастливой семьи

Счастливая семья. Обложка © freepik

Счастливая семья. Обложка © freepik

Психолог Наталья Маклакова призвала власти России заняться пропагандой института счастливой семьи, чтобы помочь молодёжи в процессе закрепления романтических отношений. По её словам, современные подростки слишком часто сталкиваются с негативом, в том числе с разводами, поэтому не хотят взваливать на себя ответственность. Кроме того, важно вести просветительскую работу среди уже состоявшихся родителей.

В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми
В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми

Эксперт рекомендовала обучать их решать семейные конфликты мирным путём, быть примером для своих детей. Властям стоит говорить гражданам именно о счастливой семье, а не о формальной, где супругов объединяет только штамп в паспорте. А чтобы семья стала для общества настоящей ценностью, следует показывать по ТВ реальные примеры тех, «кто сохраняет отношения, растит детей и при этом реализуется в карьере».

«Пока семья не станет ассоциироваться с радостью, взаимной поддержкой, теплом — многие просто не будут её создавать. Потому что они, ни в детстве, ни во взрослой жизни, этого тепла не получали. Они знают только ругань, обвинения и манипуляции», — заключила собеседница РИАМО.

«Сигнал для общества»: В Союзе семей России оценили итоги совещания Путина по соцполитике
«Сигнал для общества»: В Союзе семей России оценили итоги совещания Путина по соцполитике

Ранее Госдума приняла закон о закреплении понятия студенческая семья. Кроме того, семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям. А ещё семьям рассказали, как получить 189 тысяч рублей от государства.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar