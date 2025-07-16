«Быть примером»: Психолог объяснила, как мотивировать молодёжь к созданию семьи
Психолог Маклакова призвала пропагандировать в России институт счастливой семьи
Счастливая семья. Обложка © freepik
Психолог Наталья Маклакова призвала власти России заняться пропагандой института счастливой семьи, чтобы помочь молодёжи в процессе закрепления романтических отношений. По её словам, современные подростки слишком часто сталкиваются с негативом, в том числе с разводами, поэтому не хотят взваливать на себя ответственность. Кроме того, важно вести просветительскую работу среди уже состоявшихся родителей.
Эксперт рекомендовала обучать их решать семейные конфликты мирным путём, быть примером для своих детей. Властям стоит говорить гражданам именно о счастливой семье, а не о формальной, где супругов объединяет только штамп в паспорте. А чтобы семья стала для общества настоящей ценностью, следует показывать по ТВ реальные примеры тех, «кто сохраняет отношения, растит детей и при этом реализуется в карьере».
«Пока семья не станет ассоциироваться с радостью, взаимной поддержкой, теплом — многие просто не будут её создавать. Потому что они, ни в детстве, ни во взрослой жизни, этого тепла не получали. Они знают только ругань, обвинения и манипуляции», — заключила собеседница РИАМО.
Ранее Госдума приняла закон о закреплении понятия студенческая семья. Кроме того, семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям. А ещё семьям рассказали, как получить 189 тысяч рублей от государства.