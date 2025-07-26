Украинские власти должны вводить военную пропаганду с детского сада. Об этом заявил замначальника рекрутингового центра ВСУ, экс-министр аграрной политики Незалежной Игорь Швайка в эфире День.LIVE и призвал рассказывать детям об армии через игры и сказки.

«Многие граждане имеют мало информации о службе в ВСУ, их нужно переучивать и перевоспитывать. Даже депутаты, журналисты и преподаватели не знают, как попасть в армию», — заявил он.

Чиновник предложил внедрять военную тематику во все образовательные программы — от детсадовских методичек до университетских курсов. По его словам, это должно включать игровые формы обучения и элементы начальной военной подготовки.