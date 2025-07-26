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Регион
26 июля, 14:44

На Украине хотят «вербовать» малышей в армию с детсада через игры и сказки

Экс-министр Украины Швайка предложил внедрять военную пропаганду в детские сады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly

Украинские власти должны вводить военную пропаганду с детского сада. Об этом заявил замначальника рекрутингового центра ВСУ, экс-министр аграрной политики Незалежной Игорь Швайка в эфире День.LIVE и призвал рассказывать детям об армии через игры и сказки.

«Многие граждане имеют мало информации о службе в ВСУ, их нужно переучивать и перевоспитывать. Даже депутаты, журналисты и преподаватели не знают, как попасть в армию», — заявил он.

Чиновник предложил внедрять военную тематику во все образовательные программы — от детсадовских методичек до университетских курсов. По его словам, это должно включать игровые формы обучения и элементы начальной военной подготовки.

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Ранее политолог прокомментировал принятый Радой закон, согласно которому на военную службу в ряды ВСУ можно призывать мужчин и женщин старше 60 лет. Эксперт полагает, что Киев вынужден идти на такие меры на фоне потери около 40% трудоспособного населения страны из-за массовой миграции, гибели мужчин на фронте, падения рождаемости и экономического кризиса, который только усугубляется в связи с зависимостью Незалежной от иностранной помощи.

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Юрий Лысенко
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