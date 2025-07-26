Инспекторы МАГАТЭ осмотрели последствия вчерашних ударов ВСУ по ЗАЭС
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Инспекторы МАГАТЭ лично осмотрели последствия вчерашних атак на Запорожской АЭС, где сотрудники станции продемонстрировали повреждения критической инфраструктуры и гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.
«Сегодня сотрудники ЗАЭС провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак», — говорится в публикации.
В ходе осмотра особое внимание уделили повреждениям пожарной части, куда экстренно выезжали расчеты МЧС после первого удара. Инспекторам также продемонстрировали места попаданий в жилых кварталах города-спутника АЭС Энергодара.
Напомним, накануне Энергодар подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу украинскими войсками. Прилёты унесли жизнь двоих человек, кроме того пострадали двое мирных жителей. Удары наносились по жилым районам, ущерб нанесён территории многоквартирного дома и театра «Современник», а также автомобилям, которые были припаркованы неподалёку от мест попаданий снарядов.