Инспекторы МАГАТЭ осмотрели последствия вчерашних ударов ВСУ по ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ лично осмотрели последствия вчерашних атак на Запорожской АЭС, где сотрудники станции продемонстрировали повреждения критической инфраструктуры и гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.

«Сегодня сотрудники ЗАЭС провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак», — говорится в публикации.

В ходе осмотра особое внимание уделили повреждениям пожарной части, куда экстренно выезжали расчеты МЧС после первого удара. Инспекторам также продемонстрировали места попаданий в жилых кварталах города-спутника АЭС Энергодара.