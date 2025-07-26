При обстреле села в Брянской области пострадал мирный житель

«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления!», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные применили беспилотник для удара по коммерческому зданию в посёлке Уразово Белгородской области, в результате чего пострадал один местный житель. Взрыв повредил остекление и фасад строения, а также вывел из строя оборудование. Медики оказали мужчине с баротравмой помощь на месте, но он отказался от дальнейшей госпитализации.