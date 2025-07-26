Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 15:12

При обстреле села в Брянской области пострадал мирный житель

Богомаз: ВСУ обстреляли село Каменский Хутор в Брянской области, ранен житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

ВСУ обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате атаки дронов пострадал местный житель.

«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления!», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии
Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные применили беспилотник для удара по коммерческому зданию в посёлке Уразово Белгородской области, в результате чего пострадал один местный житель. Взрыв повредил остекление и фасад строения, а также вывел из строя оборудование. Медики оказали мужчине с баротравмой помощь на месте, но он отказался от дальнейшей госпитализации.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar