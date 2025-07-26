В популярной у российских туристов стране экстренно ввели ограничения из-за жары в +45

Греция переживает смертельную жару, столбик термометра на популярных курортах уже достиг отметки в +45 градусов. Министерство труда страны было вынуждено объявить ограничения с полудня и до 17:00, чтобы сохранить здоровье граждан и туристов.

«С 21 июля 2025 года, в период с 12:00 до 17:00, обязательно прекращаются ручные работы на открытом воздухе, такие как работы на стройках, объектах и в судоремонтных зонах, а также доставка товаров на двухколёсном транспорте», — сказано в заявлении.

Уточняется, что туристы могут заказывать еду в этот промежуток времени самовывозом из магазина или если торговая точка может доставить заказ на машине с кондиционером. Ограничения не касаются критически важной инфраструктуры в сферах здравоохранения, транспорта и коммунальных услуг. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести работников на удалёнку. Нарушителям грозит штраф до 2 тысяч евро. Пока прогнозы синоптиков неутешительны: аномальная жара в Греции продолжится.