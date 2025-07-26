Российский газ снова поступает в Армению после 2 дней паузы
Поставки российского газа в Армению продолжились в полном объёме после паузы
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Поставки российского газа в Армению полностью возобновлены после приостановки, связанной с аварийными работами на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения».
«С 26 июля возобновлены поставки природного газа в Армению», — говорится в официальном заявлении компании.
В компании пояснили, что перерыв в поставках был вызван необходимыми ремонтными работами на участке «Казах — Сагурамо» транскавказского газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» в Грузии. Специалисты оперативно завершили все восстановительные мероприятия.
Напомним, поставки голубого топлива в Армению были временно остановлены с 24 по 26 июля. Причиной стали ремонтные работы на участке газопровода, находящемся на территории Грузии.