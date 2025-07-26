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Регион
26 июля, 15:56

Европа нашла «окольные пути» для закупки американского оружия для Украины

WP: Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Евросоюз разрабатывает финансовую схему, как накачать Украину американским оружием без убытка для себя. Так, предлагается передать ВСУ вооружение из европейских запасов с последующей покупкой замены и выкупом продукции, предназначенной для других стран. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Германия пошла на изменение своих правил государственного долга, чтобы изыскать финансы для помощи Киеву и увеличения собственных военных производственных мощностей. Ранее Берлин был ограничен в способах заимствования для бюджета страны, теперь ограничения значительно сокращены. Норвегия в свою очередь собирается использовать нефтяные доходы, чтобы закупить и поставить на Украину оружие.

Это возможно: Названо условие, при котором Бразилия отправит оружие Украине
Это возможно: Названо условие, при котором Бразилия отправит оружие Украине

Ранее об обязательствах по оплате американского вооружения, предназначенного для Украины, президент США Дональд Трамп напомнил Евросоюзу на конференции в Вашингтоне. По его словам, Европа должна была рассчитаться с США ещё три года назад.

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Татьяна Миссуми
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