Европа нашла «окольные пути» для закупки американского оружия для Украины

Евросоюз разрабатывает финансовую схему, как накачать Украину американским оружием без убытка для себя. Так, предлагается передать ВСУ вооружение из европейских запасов с последующей покупкой замены и выкупом продукции, предназначенной для других стран. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Германия пошла на изменение своих правил государственного долга, чтобы изыскать финансы для помощи Киеву и увеличения собственных военных производственных мощностей. Ранее Берлин был ограничен в способах заимствования для бюджета страны, теперь ограничения значительно сокращены. Норвегия в свою очередь собирается использовать нефтяные доходы, чтобы закупить и поставить на Украину оружие.