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Регион
26 июля, 15:42

ВСУ нанесли удар по больнице и храму в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Артиллерийский обстрел, проведённый Вооруженными силами Украины (ВСУ), затронул ключевые объекты инфраструктуры в Запорожской области. Как сообщили в администрации Каменско-Днепровского округа, под огонь попали центральная районная больница и местная церковь.

Удар пришелся по улице Набережной, в результате чего осколками снарядов были повреждены кровля и окна медучреждения, инфекционного отделения, а также храма. Жертв и возгораний зафиксировано не было.

«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Наберёжной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — сообщили в администрации.

Точный тип примененного оружия пока не установлен. Власти региона уточняют детали инцидента.

Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село
Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село

Ранее сообщалось, о гибели мирного жителя в результате атаки украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в деревне Обеста Рыльского района районе Курской области, расположенной в пяти километрах от украинской границы. Беспилотник атаковал территорию возле местного клуба.

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Анастасия Никонорова
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