ВСУ нанесли удар по больнице и храму в Запорожской области
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Артиллерийский обстрел, проведённый Вооруженными силами Украины (ВСУ), затронул ключевые объекты инфраструктуры в Запорожской области. Как сообщили в администрации Каменско-Днепровского округа, под огонь попали центральная районная больница и местная церковь.
Удар пришелся по улице Набережной, в результате чего осколками снарядов были повреждены кровля и окна медучреждения, инфекционного отделения, а также храма. Жертв и возгораний зафиксировано не было.
«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Наберёжной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — сообщили в администрации.
Точный тип примененного оружия пока не установлен. Власти региона уточняют детали инцидента.
Ранее сообщалось, о гибели мирного жителя в результате атаки украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в деревне Обеста Рыльского района районе Курской области, расположенной в пяти километрах от украинской границы. Беспилотник атаковал территорию возле местного клуба.