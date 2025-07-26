ВСУ нанесли удар по больнице и храму в Запорожской области

Артиллерийский обстрел, проведённый Вооруженными силами Украины (ВСУ), затронул ключевые объекты инфраструктуры в Запорожской области. Как сообщили в администрации Каменско-Днепровского округа, под огонь попали центральная районная больница и местная церковь.

Удар пришелся по улице Набережной, в результате чего осколками снарядов были повреждены кровля и окна медучреждения, инфекционного отделения, а также храма. Жертв и возгораний зафиксировано не было.

«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Наберёжной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — сообщили в администрации.

Точный тип примененного оружия пока не установлен. Власти региона уточняют детали инцидента.