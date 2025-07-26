Воробьёв: Подачу воды в Королёве восстановят в течение нескольких часов
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В подмосковном Королёве произошла авария на водопроводе, приведшая к временному отключению водоснабжения, подачу восстановят в течение нескольких часов. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, строительная техника подрядной организации повредила магистральную трубу при проведении реконструкции водовода. Это привело к автоматическому срабатыванию защитных систем и прекращению подачи воды в город.
«В Королёве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время аварийные службы переключают систему на резервные источники водоснабжения. По оценкам специалистов, нормальное водоснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов. Для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды во все микрорайоны города.
Напомним, в подмосковном Королёве уже вторые сутки сохраняется острая коммунальная проблема: жители столкнулись с полным прекращением водоснабжения и серьёзными нарушениями в работе канализационной системы. Причиной кризиса стал масштабный прорыв канализации, вызвавший подтопление основных улиц в районе Юбилейный. Организованные пункты раздачи воды, по сообщениям, расположены крайне неудобно и остаются недоступными для многих горожан.