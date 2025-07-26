Воробьёв: Подачу воды в Королёве восстановят в течение нескольких часов

В подмосковном Королёве произошла авария на водопроводе, приведшая к временному отключению водоснабжения, подачу восстановят в течение нескольких часов. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, строительная техника подрядной организации повредила магистральную трубу при проведении реконструкции водовода. Это привело к автоматическому срабатыванию защитных систем и прекращению подачи воды в город.

«В Королёве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время аварийные службы переключают систему на резервные источники водоснабжения. По оценкам специалистов, нормальное водоснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов. Для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды во все микрорайоны города.