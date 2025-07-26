Нокаут и перелом челюсти: Камера засняла «левый хук» бойца ММА по сотруднику «Победы»

Появились кадры с камер наблюдения в петербургском аэропорту Пулково, когда боец смешанных единоборств Максим Камальдинов напал на сотрудника авиакомпании «Победа». Видео публикует «Mash на спорте».

Боец ММА напал на сотрудника авиакомпании. Видео © Telegram / Mash на спорте

Видно, что спортсмен ведёт себя очень агрессивно и первым набрасывается на свою жертву. Он наносит несколько мощных ударов одной рукой по голове мужчины, а второй рукой не даёт ему вырваться. Сотрудник «Победы» отступает, после чего драка выпадает из обзора камеры.