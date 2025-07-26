Нокаут и перелом челюсти: Камера засняла «левый хук» бойца ММА по сотруднику «Победы»
Нападение бойца ММА Камальдинова на сотрудника «Победы» в Пулково сняли камеры
Максим Камальдинов. Обложка © YouTube / BEARS fighting championship
Появились кадры с камер наблюдения в петербургском аэропорту Пулково, когда боец смешанных единоборств Максим Камальдинов напал на сотрудника авиакомпании «Победа». Видео публикует «Mash на спорте».
Боец ММА напал на сотрудника авиакомпании. Видео © Telegram / Mash на спорте
Видно, что спортсмен ведёт себя очень агрессивно и первым набрасывается на свою жертву. Он наносит несколько мощных ударов одной рукой по голове мужчины, а второй рукой не даёт ему вырваться. Сотрудник «Победы» отступает, после чего драка выпадает из обзора камеры.
Напомним, вечером 25 июля боец смешанных единоборств Максим Камальдинов избил представителя авиакомпании «Победа» в петербургском аэропорту Пулково. Спортсмен ждал свой рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Очевидцы утверждают, что он был пьян и вёл себя вызывающе. Сотрудник перевозчика подошёл успокоить бойца, но получил удар по лицу. Предварительно, у него сломана челюсть. Нарушитель задержан.