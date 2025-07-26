Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли точные авиаудары по местам временного размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, для поражения целей использовались авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

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По данным ведомства, ударам подверглись пункты дислокации 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й механизированной бригады ВСУ под Чугуновкой (Харьковская область). Результаты авиаударов подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени, а соответствующие кадры были обнародованы.

«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что такие операции проводятся в ответ на обстрелы украинской стороной гражданских объектов. Российские войска целенаправленно поражают места скопления личного состава, техники и наёмников, а также критически важную инфраструктуру противника, включая энергетические и военные объекты.